В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения

В парке Калининского района Челябинска ведется устройство пешеходной зоны, беговой и велодорожек, парковочных мест, освещения и видеонаблюдения, дополнительное озеленение и установка малых архитектурных форм.

Как сообщает районная администрация, готовность объекта составляет 75 процентов. До конца лета реализация второго этапа благоустройства будет завершена.

В прошлом году парк, благоустраиваемый по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», обзавелся зонами отдыха, новыми спортивными и детскими площадками и закрытой площадкой для выгула четвероногих. В сентябре 2022 года результаты первого этапа благоустройства парка Калининского района оценила глава Челябинска Наталья Котова.

В 2024-м году здесь планируется преобразить спортивно-досуговую зону парка, реконструировать фонтан и сцену.