14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
14.07.2023
Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги
14.07.2023
В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения
14.07.2023
Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России
14.07.2023
«Дружный» фестиваль пройдет в Ашинском районе
13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения
05.07.2023
Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа
27.06.2023
В Магнитогорске появился новый сквер – «Казачий»
06.06.2023
В Саду камней Челябинска завершены земельные работы, идет установка поребрика
31.05.2023
Челябинцы обеспокоены состоянием нового сквера на улице 40 лет Победы
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023