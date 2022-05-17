В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой

В городе Касли Челябинской области на дороге, ведущей к закрытому полигону, образовалась многокилометровая несанкционированная свалка. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Два года назад Каслинский городской суд обязал освободить данный земельный участок от отходов Главное управление лесами Челябинской области. Однако кучи мусора, растянувшиеся вдоль трассы, до сих пор никуда не делись. Увидеть их можно даже на Google-картах.

Полигон закрыли в 2019 году в рамках мусорной реформы, но никаких мер по его рекультивации предпринято не было. Мусор продолжили свозить на его территорию, а позже стали просто оставлять на подъездных путях и в окрестных лесах. По словам местных жителей, дальнейшее бездействие чиновников может привести к экологической катастрофе. И это только часть проблемы.

«После прекращения деятельности полигона ещё долгое время решались вопросы о порядке сбора и утилизации бытовых отходов на территории городского поселения. Контейнерные площадки были оборудованы только в прошлом году. Хотя слово «оборудованы» в этом контексте звучит слишком громко! Территория, прилегающая к контейнерным площадкам, усыпана горами отходами, которые растаскивают бродячие собаки, и раздувает ветер. Отсутствуют площадки для сбора крупногабаритных отходов», - говорится в официальном обращении жительницы г. Касли Марины Малышкиной в адрес депутата Законодательного Собрания региона Виталия Пашина.

По словам автора обращения, многочисленные жалобы каслинцы писали в различные инстанции, но в ответ получали только отписки.

Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, к решению вопроса уже подключились приставы (документ есть в распоряжении ИА «Урал-пресс-информ»). Исполнительный лист, призванный в принудительном порядке заставить Главное управление лесами региона ликвидировать свалку, направлен в Каслинский городской отдел судебных приставов.

Агентство «Урал-пресс-информ» отправило запрос в ГУ лесами Челябинской области с просьбой ответить, почему работы по очистке огромной лесной полосы, не проводятся, и чем это вызвано.

Отметим, что в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО город Касли входит в Кыштымский кластер, оператором которого является ООО «Спецсервис». То есть вывозить отходы муниципалитета должны на полигон в Кыштыме.