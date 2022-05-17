17.05.2022
КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует
17.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
17.05.2022
В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»
17.05.2022
Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок
17.05.2022
В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам
17.05.2022
Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества
В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
28.02.2022
Мусоросортировочный комплекс полетаевского полигона ждет масштабная модернизация
07.02.2022
Полетаевский полигон заявил о скором сокращении объемов захоронения мусора
14.12.2021
Специалисты Центра экологии Урала исследуют подземные воды полетаевского полигона
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022