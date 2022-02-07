В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени

В пяти городах Челябинской области – Коркино, Карабаше, Сатке, Аше и Челябинске – сегодня, седьмого февраля, сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, предупреждение в связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями было объявлено в данных муниципалитетах в субботу, пятого февраля, в 19 часов. Продлится режим НМУ первой степени до 19-ти часов понедельника, седьмого февраля.

С восьми утра пятого февраля до семи вечера шестого февраля НМУ действовали в Магнитогорске.

С 19-ти часов пятого февраля до 19-ти часов седьмого февраля, в период действия неблагоприятных метеорологических условий первой степени, отдельные предприятия Челябинской области обязаны сокращать выбросы в атмосферу на 15-20 процентов от установленных нормативов.

Как отмечают в министерстве экологии Челябинской области, выполнение промышленниками обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.