07.02.2022
В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия
07.02.2022
В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени
07.02.2022
Понедельник в Челябинской области будет облачным и практически безветренным
06.02.2022
В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка
06.02.2022
В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска
05.02.2022
Прокуратура региона взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели девочки в Зауральском
В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022