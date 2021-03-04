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В пятницу в Челябинской области снег и порывистый ветер

В пятницу, пятого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный, в горах до сильного, в отдельных районах метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске подморозит до минус 7-9 градусов, по области – до минус 5-10 градусов, в пониженных частях рельефа столбик термометра опустится до отметки минус 15 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс двух градусов, по области синоптики обещают от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 727 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 37 минут, заход - в 18 часов 37 минут. Долгота светового дня - 10 часов 59 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – День Катыша.

Для будущего благополучия нужно было тайком взять у кузнеца из горна тлеющие угли и отнести их в поле. Согласно поверью, украденный огонь скреплял союз земли, сохи и бороны, грел почву, отгонял от нивы скудость и сулил в итоге славный урожай.

Именины в этот день: Антон, Афанасий, Варлаам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.