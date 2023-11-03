В семи городах Челябинской области наступит режим «черного неба»

В семь городов Челябинской области в праздничные дни придут неблагоприятные метеорологические условия первой степени, при которых загрязняющие вещества эффективно накапливаются в приземном слое атмосферы, воздух, соответственно, становится тяжелым, плохо пахнет.

В Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше и Златоусте режим «черного неба» будет действовать с 19 часов четвертого ноября до 11 часов седьмого ноября. В Магнитогорске и Аше - с 19 часов четвертого ноября до 11 часов шестого ноября.

Как сообщает министерство экологии региона, промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.

Также в минэкологии напомнили о круглосуточном мониторинге качества атмосферного воздуха, который ведут стационарные посты сети наблюдения и передвижные лаборатории, и рассказали об усилении контроля за деятельностью промышленников Южного Урала со стороны надзорных органов.

Пожаловаться на плохой воздух жители Челябинской области могут через интернет-приемную министерства экологии, обращение в адрес крупных промышленных предприятий - оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8 (908) 045-72-91.