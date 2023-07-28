28.07.2023
Студенты на каникулах стали больше учиться и реже искать работу
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
28.07.2023
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
28.07.2023
В Троицке житель Златоуста угнал такси, чтобы добраться на нем до дома
28.07.2023
На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
В шести городах Челябинской области до конца июля установятся НМУ
28.07.2023
Режим «черного неба» в Челябинске продлится до вечера 28 июля
26.07.2023
В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»
07.07.2023
В семи городах Челябинской области на трое суток установятся НМУ
29.06.2023
В четырех городах Челябинской области объявлены НМУ
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
27.07.2023
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023