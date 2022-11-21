В Совете Федерации отметили активное участие ММК в проекте «Чистый воздух»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин отметил самое активное участие ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в федеральном проекте «Чистый воздух» и значительные успехи комбината в достижении целей проекта.

О роли предприятия в улучшении ситуации с выбросами в Магнитке Цепкин говорил на парламентских слушаниях об эффективности реализации «Чистого воздуха», которые прошли в Госдуме РФ 17 ноября с участием исполняющего обязанности директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии Магнитогорского металлургического комбината Андрея Черяпкина.

Участники мероприятия обсудили текущую реализацию федерального проекта «Чистый воздух», который стартовал четыре года назад и сегодня охватывает 41 российский город, реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ и рекомендации по выполнению поставленных проектом задач.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в Магнитогорске за период с 2017-го по 2021 годы объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 8,7 тысячи тонн - главным образом благодаря модернизации производства ММК, а также обновлению парка общественного транспорта и внедрению более экологичных транспортных средств.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов на парламентских слушаниях в Госдуме отметил, что в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» заключены четырехсторонние соглашения между 16-тью крупнейшими промпредприятиями, минприроды России, Росприроднадзором и правительством региона. Объем инвестиций по заключенным соглашениям превышает 47 миллиардов рублей – это собственные средства предприятий.

«В настоящее время 45 миллиардов рублей уже освоено. Наибольший эффект по снижению объемов выбросов был достигнут на ПАО «ММК», где реализован крупнейший проект по строительству аглофабрики №5, запущены в работу 15 газоочистных установок с последующим выводом из работы аглофабрики №4; построены системы пылеподавления, аспирационная система доменных печей 1 и 2, произведена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела», - отметил Александр Козлов.

В рамках стратегии развития компании ММК ставит своей задачей кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха и получение Магнитогорском к 2025 году статуса «Чистый город», который подразумевает снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы до уровня ниже пяти единиц.