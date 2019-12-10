В среду в Челябинской области без осадков

В среду, 11 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 2-4 градус, по области – минус 2-7 градусов. В ночные часы – минус 6-11 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 9 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 16 минут. Луна растущая.

11 декабря по народному календарю Сойкин день.

Сойка — лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.