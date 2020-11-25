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В среду в Челябинской области без осадков, слабый ветер, высокое давление

В среду, 25 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус 11 градусов, влажность воздуха 72%, ветер южный 2-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов. По области – от минус 3-8 градусов, на крайнем западе – около ноля. Предстоящей ночью – минус 9-14 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 16 часов 38 минут. Долгота светового дня – 7 часов 3 минуты. Луна растущая.

По народному календарю - Иван Милостивый.

На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели - до самого Введения (4 декабря). «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», - говорили наши предки. Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает - ковром устилает».

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.