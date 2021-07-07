В среду в Челябинской области - тепло, местам дожди

В среду, седьмого июля, в Челябинской области ожидается теплая и ветренная погода, в юго-восточных районах местами небольшие дожди, утром в северных районах туманы. В Челябинске – без осадков.

В юго-восточных и восточных районах местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная, на остальной территории - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 18 градусов, влажность воздуха 47%, ветер северный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, на юге до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 22 минуты, заход - в 21 час 36 минут. Долгота светового дня - 17 часов 14 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Иван Купала.

Купания начинались накануне - вечером дня Аграфены Купальницы - и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней - считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным - ждали много грибов. Если выпадала сильная роса - это предвещало урожай огурцов.

Именины в этот день: Антон, Иван, Никита, Яков.