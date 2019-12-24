Прогноз погоды

В среду в Челябинской области тепло, небольшой снег
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 09:54
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 25 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 2-7 градусов, на юге – до минус 10 градусов. В ночные часы температура воздуха составит минус 6-11 градусов, при прояснении - до минус 15 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 9 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Спиридон Солнцеворот.

Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — говорили в народе.

Подмечали и направление ветра: считалось, что оно останется неизменным до Сороков. Люди также знали: если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.

Именины в этот день: Александр, Спиридон.

Автор: 
Олеся Денисова
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