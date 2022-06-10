В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

Циклон, который на текущей неделе принес на Урал дожди, задержится еще на несколько суток. А в воскресенье к нему добавится влажный арктический воздух.

Как рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, циклон пришел на Урал с Поволжья. Он принес на ряд территорий обильные осадки.

Фотографии с затопленными дорогами, огородами и дворовыми территориями жители Челябинской области направляют губернатору Алексею Текслеру в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!». Жалобы поступают из Аши, Челябинска, Коркино. В Верхнем Уфалее только за сутки выпало 40% от месячной нормы осадков.

«Циклон теряет силу, его воронка начала заполняться, зона осадков распадается на отдельные очаги, - рассказала Галина Шепоренко. - Атмосферное давление за последние сутки в центре циклона повысилось на 10 гектопаскалей (7-8 мм миллиметров ртутного столба), но жизненный цикл его еще не закончился».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу, 11 июня, на всей территории Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, в горах до сильных, местами грозы, град. Осадки и грозы прогнозируют также 12 и 13 июня.

Атмосферное давление останется пониженным и достигнет нормы лишь во вторник, 14 июня.

«В воскресенье, 12 июня, подоспеет порция влажного арктического воздуха, которая вольется в циклон, - отмечает Галина Шепоренко. - Праздничный день обещает быть облачным, прохладным, дождливым».

А вот на следующей неделе погода улучшится – осадки прекратятся, температура воздуха повысится.