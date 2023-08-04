04.08.2023
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
04.08.2023
На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
04.08.2023
В Челябинске до конца сентября закроют движение на улице Северо-Крымской
04.08.2023
Избран глава Советского района Челябинска
04.08.2023
Читатели Публички могут слушать более 150 тысяч книг бесплатно
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
03.03.2023
Театр «Омнибус» открыл первую выставку по профориентации
02.02.2023
Златоуст получил 17 новых автобусов МАЗ
27.01.2023
Златоуст ужаснулся жуткой находке: на городской улице обнаружены цинковые гробы
22.12.2022
Златоустовская «Динамо-Уралочка» победила чемпиона России
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023