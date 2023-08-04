В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай

Представители минэкологии Челябинской области проверили, как идут работы по очистке городского пруда на реке Ай от донных отложений и капремонту ГТС в Златоусте.

Напомним, чистить водоем начали в прошлом году, тогда было изъято около 100 тысяч тонн донных отложений на участке протяженностью почти 400 метров. В мае этого года проведена батиметрическая съемка (процесс сбора данных о глубинах) участка, где уже сейчас происходит дальнейшая очистка водоема. Проверка глубины с целью подтверждения объема работ была проведена подрядчиком при участии представителей минэкологии региона и ООО «Уралинвестстрой», осуществляющего строительный контроль.

Старт работ непосредственно по очистке пруда начался в июне 2023 года – после завершения нерестового периода. В общей сложности в текущем году планируется изъять более 120 тысяч кубометров донных отложений.

Мероприятия по очистке городского пруда на реке Ай в Златоусте проходят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Реализация проекта продолжается в 2023-2024 годах – в целом планируется изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений.

«Это позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию», - отметил первый заместитель министра экологии региона Игорь Гилев.

Что касается капитального ремонта ГТС Айского водохранилища на реке Ай в Златоусте, в настоящее время подрядчик ООО «Нефтехимремонт» выполнил комплекс подготовительных работ, ведется ремонт основного водосброса. Данные работы направлены на ремонт конструкций, обеспечивающих надежное функционирование сооружения, пояснили в минэкологии региона.

Завершение капитального ремонта планируется в 2024 году.