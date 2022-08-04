«В зоопарке Челябинска отрывается новая экспозиция – «Соболиный ряд»

В Челябинском зоопарке завтра, пятого августа, откроется новая экспозиция «Соболиный ряд», в которой поселились мелкие животные семейства куньих. Сейчас в вольеры уже переехали американская норка, степные хорьки, соболя. Все эти питомцы попали в Челябинский зоопарк в разное время от частных лиц.

Соболя Мячика принесли, когда ему было несколько месяцев, соболь Марик стал нежданным гостем телеканала «СТС-Челябинк», хорьки Бэтмен и Маша попали к своих предыдущим хозяевам еще щенками из природы, а американскую норку Мисси хозяин купил на звероферме и хотел держать дома. Мотивация передачи этих животных в зоопарк у всех одна – недостаточно времени для ухода и заботы за столь специфичными «домашними» животными.

Во время бодрствования куньи гиперактивны, независимо от времени суток, обладают резким специфическим запахом, который усиливается с возрастом. Также не стоит забывать, что это, хоть мелкие, но все же хищники.

«Ранее наши куньи были скрыты от глаз посетителей, их вольеры прятались в рабочей зоне. Теперь гости зоопарка могут наблюдать за ними на новой экспозиции, - рассказывает культорганизатор Челябинского зоопарка Светлана Гаус. - Для этих животных в зоопарке созданы подходящие условия: в вольерах естественный грунт, домики-укрытия, предметы лесного интерьера, двухразовое питание по правильному рациону и обслуживающий персонал. Также ожидается скорый приезд новых видов: лесной куницы и колонка. А пока на время летнего периода в пустующих вольерах временно поселились полосатые мангусты».