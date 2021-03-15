В 2021 году в обновление детской филармонии Челябинска инвестируют 63 миллиона рублей

В Троицке мужчина за любовь к конопле лишился свободы

Сторонники Александра Московского рассказали СВОЮ правду о ситуации в СНТ «Электрометаллург»

Во вторник в Челябинске ясно и без осадков

Во вторник, 16 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске - без существенных осадков

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 8-13 градусов, на юге региона холоднее – минус 14-19 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов. По области – от минус двух до плюс трех градусов, в южных районах – до минус пяти градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 3 минуты, заход - в 19 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 59 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Евтропиев день.

Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу - пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако - следующий день будет ненастным. А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Именины в этот день: Марфа, Михаил, Севастьян.