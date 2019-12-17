Прогноз погоды

Во вторник в Челябинской области снег, на дорогах гололедица
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:50
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 17 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в юго-восточных районах и на крайнем востоке без осадков, на остальной территории небольшой, умеренный снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 4-6 градусов, по области – минус 3-8 градусов. В ночные часы – минус 11-16 градусов, в горах – минус 5-10 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 15 минут, зайдет в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 9 минут. Луна стареющая.

17 декабря по народному календарю Варварины морозы.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», — подмечали люди этапы формирования зимника.

Звёзды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее тёмным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», — говорили в народе.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.

Автор: 
Олеся Денисова
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