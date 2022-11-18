В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей

На озере у поселка Мичуринский (Карталинский район, Челябинская область) два лебедя из-за травм отстали от стаи и оказались в плену льда без корма и возможности защиты. На помощь им пришли спасатели. Птицы останутся на Южном Урале под присмотром специалистов до весны.

Местные жители долго наблюдали за птицами, никак не улетавшими с воды. В ночь со среды на четверг последний участок открытой воды затянулся льдом. Птицы остались без корма и оказались беззащитны перед сухопутными хищниками.

Спасатели выехали для оказания помощи отставшим от стаи лебедям.

Не стоит забывать, что лебедь очень умная птица, обычно оказывает сопротивление при попытках ее поймать.

«Однако лебеди добровольно позволили взять себя в руки, возможно предчувствуя, что в данный момент помочь им может только человек. По хрустевшему под ногами и ломавшемуся льду спасатели вынесли двух лебедей на берег и передали сотрудникам охотинспекции», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Сегодня птицы уже разместились в вольерах специального приюта, где их подлечат и помогут восстановить силы. Весной, после комфортной зимовки, лебеди вернутся в привычную среду обитания.