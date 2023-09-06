Вот это икебана! Магнитогорцы придумали оригинальный способ обозначить дорожный провал

В Магнитогорске (Челябинская область) придумали оригинальный способ обозначить яму в дорожном полотне: получился весьма живописный натюрморт – хоть картину пиши.

На месте провала в асфальте рядом с домом №9 на Ленина какая-то творческая личность поставила таинственный сосуд, воткнула в яму палку с яркими лентами и довольно объемную емкость в завязанном мешке – получилось очень креативно и нестандартно. Обычно к обозначению провалов в дорожном полотне на Южном Урале подходят с куда меньше фантазией: доски, фанера.

Магнитогорцы положительно оценили столь необычный подход к временному решению проблемы и принялись весело комментировать увиденное в паблике «Чёрное&Белое Магнитогорск» в ВКонтакте, где местная жительница разместила фото дорожного натюрморта, радуя друг друга бурным воображением:

«Вот это икебана!»;

«Люлька с младенцем, кувшин с самогонкой и красные ведьмины подвязки... С такими подношениями яма должна процветать и превращаться в адский портал»;

«Там кувшин с джинном» («который все никак из кувшина не выйдет – пришлось на дорогу поставить»)»;

«Тоже надо что-нибудь в эту ямку подвезти».

Тем временем, в МП Трест «Водоканал» поблагодарили автора поста за обращение и сообщили что информация о яме на Ленина, 9 передана балансодержателю данного колодца (композиция из разных предметов создана в непосредственной близости от крышки люка).