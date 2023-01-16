Всплеск январской активности на Солнце завершен, но точку ставить рано

Всплеск активности на Солнце, начавшийся шестого января, завершился в минувшие выходные, но точку в январской серии солнечных взрывов ставить рано, считают в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

За неделю солнечной активности произошло 124 вспышки, в том числе три вспышки высшего класса X (шестого, девятого и 11 января 2023 года). «Наиболее активным днём стало 10 января, когда за сутки (по московскому времени) было зарегистрировано 23 вспышки», - отмечают в Лаборатории.

Наиболее сильная вспышка зарегистрирована 11 января. Атмосферой Земли в ходе этого события было получена доза около 20 Тераджоулей рентгеновского излучения, поглощенная на высотах до 30-40 километров. Но она была в 10 раз слабее рекордной вспышки за всю историю космических наблюдений. Крупнейшими в XXI веке считаются событиями октября-ноября 2003 года.

Специалисты объясняют завершение январского всплеска тем, что Солнце, вероятно, исчерпало свою активную энергию, но на звезде ещё сохраняются центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен, являющиеся потенциальными источниками крупных вспышек. Пока сохраняется вероятность, что некоторые центры в ближайшие дни оживут повторно. «Так как накачка солнечной энергии происходит из-под его поверхности, то предсказать этот процесс почти невозможно. Соответственно, если произойдет повторный вброс электрической и магнитной энергии в группы пятен, серия взрывов возобновится», - пояснили в Лаборатории.

На полное разрушение центров активности (то есть их деградацию до безопасного уровня), может уйти до двух недель, отмечают специалисты.