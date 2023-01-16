16.01.2023
В Металлургическом районе Челябинска появится новый микрорайона
16.01.2023
Всплеск январской активности на Солнце завершен, но точку ставить рано
16.01.2023
Равиль Гусманов стал помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга»
16.01.2023
В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей
16.01.2023
«Движение первых» начало пополняться в массовом порядке в Челябинской области
16.01.2023
Три человека погибли в аварии в Челябинской области
Всплеск январской активности на Солнце завершен, но точку ставить рано
10.01.2023
Накануне ночью произошла уже вторая в 2023 году мощная вспышка на Солнце
18.08.2022
Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле
13.03.2022
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
23.09.2021
В четверг произошла вспышка на Солнце, ставшая четвертой по силе в 2021 году
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023