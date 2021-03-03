Вступило в силу решение о взыскании с ЧМК 47 миллионов за сброс сточных вод в Миасс

Челябинский металлургический комбинат подал апелляцию на решение Металлургического суда Челябинска о взыскании с комбината 47,2 миллионов рублей в счёт возмещения ущерба окружающей среде. Однако судебная коллегия по гражданским делам признала сумму ущерба обоснованной, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.



Девятого ноября прошлого года Металлургический суд Челябинска после рассмотрения иска природоохранного прокурора постановил взыскать с ПАО "Челябинский металлургический комбинат" 47,2 миллионов рублей.



"Установлено, что предприятие не обеспечило применение наилучших доступных технологий очистки производственных стоков при осуществлении сбросов сточных вод реку Миасс за период 2016-2017 годы по Баландинскому выпуску сброса загрязняющих веществ, в результате чего окружающей среде причинен ущерб", - пояснила Мамаева.



Второго марта судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев апелляцию ЧМК, признала обоснованной сумму ущерба в пользу Красноармейского муниципалитета, где и был причинен вред окружающей среде.



Решение вступило в законную силу.