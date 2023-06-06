Южноуральцев предупреждают о предстоящих ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре

В Челябинской области предстоящей ночью и днем седьмого июня прогнозируют ливни, грозы, град, шквалистый ветер, на юге региона к этому добавятся высокие температуры воздуха.

«Ночью седьмого июня в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, в первой половине ночи местами крупный», - предупредили жителей в Челябинском Гидрометцентре. В дневные часы в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, град.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

При этом на юге региона сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 15-18 метров в секунду, при грозах локально его порывы будут достигать 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, пятого июня, также прошли кратковременные дожди, днем местами в восточных районах до очень сильных (выпало от 0,3 до 42 миллиметров осадков), наблюдались грозы с порывами ветра днем до 19 метров в секунду. Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Южноуральск - 42 миллиметра, что составило 90% от месячной нормы.