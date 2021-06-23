Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий в предстоящие сутки.

«В ближайший час и до конца суток 23 июня, ночью 24 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются, сильные ливни, грозы, град, местами крупный», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, из-за обильных осадков в горных районах возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.

При таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП. Миндортранс рекомендует водителям при движении в условиях дождя уменьшить скорость, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, обязательно включать фары и стараться не применять резкое торможение.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.