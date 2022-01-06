Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в Рождество Христово – снег, переходящий в дождь, порывистый ветер.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, седьмого января на территории Челябинской области ожидается сильный снег, днём переходящий в мокрый снег и дождь, в отдельных районах метели, налипание мокрого снега на провода и предметы.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ночь на Рождество ожидается морозная погода (минус 13-18 градусов, местами до минус 23 градусов). В дневные часы столбик термометра будет подниматься выше нулевой отметки.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами сильной. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Атмосферное давление упадет сразу на десять единиц – с 742 до 732 миллиметров ртутного столба. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).