Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в пятницу, 11 февраля. Вероятны снегопады, метели, порывистый ветер.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, ночью и днем 11 февраля на территории Челябинской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, в западной половине до сильного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица, местами сильная.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 14 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах от наката, местами сильной. Гололед может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Атмосферное давление упадет сразу на 12 единиц – с 750 до 738 миллиметров ртутного столба. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).