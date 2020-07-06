Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

В Челябинской области синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий - сильные дожди, град, порывистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 6 июля в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами крупный. Во вторник, 7 июля, также прогнозируются дожди и град.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра – при грозах порывы будут достигать ночью 14 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В юго-западных и восточных районах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

В ГУ МЧС области просят южноуральцев соблюдать меры безопасности при нахождении на улице, при планировании поездок на личном автотранспорте.

В связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлёстывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.