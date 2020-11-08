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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 22:51
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Автор: 
Любовь Юрина

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в понедельник, девятого ноября.

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и днем девятого ноября прогнозируется снег с дождем, на дорогах гололедица, в горах местами сильная.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Кроме того, ожидается усиление ветра, его отдельные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ночью понизится до 723 миллиметров ртутного столба (что ниже нормы почти на 20 единиц), а днем повысится до 733 миллиметров ртутного столба.

Пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.

Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях вероятны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

«Учитывая прогнозируемые сильные осадки и гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности», - призвали южноуральцев в МЧС.

Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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