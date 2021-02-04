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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – понижение температуры, снегопады, порывистый ветер и затем резкое потепление. Ситуация на дорогах может осложниться.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью и утром пятого февраля на западе и в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Сегодня также в большинстве районов обещают мокрый снег, на юге и крайнем западе с дождем.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта выслало предупреждение подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог. Рекомендовано организовать дежурство ответственных лиц и круглосуточную работу спецтехники.

Водителей просят быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.