Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение - прогнозируется шквалистый ветер на фоне понижения температуры воздуха и пониженного атмосферного давления.

«Ночью в отдельных районах Челябинской области ожидается ветер 6-11 метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-20 метров с секунду», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, в горах до умеренных. В ночь на субботу синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Температура воздуха продолжит понижаться. В ночь на субботу вероятны заморозки до минус двух градусов в ночь на воскресенье – до минус пяти градусов. В дневные часы – не выше плюс 10 градусов.

При этом в южных районах местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в восточных и северо-восточных районах - высокая пожарная опасность.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередач. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

В МЧС также рекомендуют по возможности, не парковать личный автотранспорт под деревьями и иными опасными объектами, соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от использования открытого огня.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП. Миндортранс рекомендует водителям при движении в условиях дождя уменьшить скорость, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, обязательно включать фары и стараться не применять резкое торможение.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.