Южноуральцев предупреждают об возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

Жителей Челябинска предупреждают о вероятности появления дымки и запаха гари в городе в связи с возникающими ландшафтными пожарами в пределах и за пределами областного центра.

«В связи с возникающими ландшафтными пожарами в пределах и за пределами Челябинска и в некоторых районах области в разных точках города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари», - сообщили в министерстве экологии региона.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент специализированными службами продолжает проводиться комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле специализированных служб.

В Челябинске и других городах области на сегодня не объявлялся режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Но чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия получили уведомления для выполнения мероприятий по дополнительному снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.

Напомним, с 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим. Запрещено разведение любого вида огня, а также посещение лесов и природных территорий.

Созданы дополнительные оперативные группы для контроля соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и своевременного пресечения их нарушений.