Челябинские волки покорили публику техникой зверской игры

Очередной видеошедевр с участием подопечных – на этот раз главными героями захватывающего кино стали красавцы-волки – создал, на радость своим многочисленным друзьям, Челябинский зоопарк.

Видео, где серые, получив подношения от опекуна, бурно и очень заразительно радуются жизни, сопровождает веселый, юмористический рассказ, от чего настроение улучшается и на лице появляется улыбка – так всегда бывает после постов Челябинского зоопарка. Отдельная благодарность - за умело подобранную музыку. Очень гармонично.

Итак, вот само повествование: «Когда твой опекун БК «Челбаскет», то расслабляться некогда. Пока победная стая успешно разыгрывала мяч и одерживала победы (первое место в регулярном чемпионате Высшей лиги России – это вам не шутки), зоопарковская стая разыгрывала кольца, подаренные опекуном. Люк, подобно Андрею Малышеву, показал эффективные перехват, захват и подбор прилетевшего спортивного снаряда, а потом в процесс включилось все семейство. Техника зверской игры и ее правила были понятны только хищникам, ведь играть они пытались вовсе не лапами. Но зрелище в любом случае получилось захватывающее! Уже через несколько минут любительской схватки, со счётом 4:2, победу одержала стая».

А вот реакция первых зрителей – восторженная, бурная, эмоциональная: под стать игре серых красавчиков:

«Смешнючие!!! Собаки, которым разрешили раздербанить игрушки»;

«Обожаю нашу волчью стаю! Самые дружные и спортивные! Ну разве что рысиное семейство на пятки наступает)»;

«И все довольны! И жизнь хороша, и жить хорошо, а в нашем зоопарке еще лучше - с такой заботой! А нам радость от видеороликов, спасибо. Всегда интересно смотреть, ничего не пропускаем»;

«Всегда интересно смотреть. Спасибо за видеоролик»;

«Как и всегда – лучшие»;

«Получилось отличное новое единоборство - сначала попробуй отними кольцо у вожака, потом поваляться на кольце, потом раздербанить его. Стая просто шикарна!!!».