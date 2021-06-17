«Зигальга» приглашает своих гостей к совместному наведению чистоты

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) приглашает всех желающих поучаствовать в поддержании порядка на заповедной территории.

«Стать участником акции очень просто: нужно заявить об этом при регистрации похода на кордоне нацпарка в посёлке Тюлюк и получить мешок», - сообщает сегодня, 17-го июня, телеграм-канал «Зигальга ньюс».

В полученный мешок во время прохождения маршрута нужно складывать мусор, а по возвращении предъявить свой «улов» и, получив сувенир, унести отходы в специально отведённое место.