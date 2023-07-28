90 лет прокатного производства: ММК отметил очередной юбилей

Прокатному производству Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 90 лет. За это время прокатчики Магнитки произвели 716 млн тонн проката – рекордный результат для отечественной металлургии.

Началом прокатного производства Магнитки стал в конце июля 1933 года ввод в строй агрегатов обжимно-заготовочного стана – блюминга № 2, на котором был обжат первый стальной слиток. Проектированием и изготовлением оборудования блюминга занималась немецкая фирма Demag. На запуск агрегата приехал нарком тяжелой промышленности СССР Григорий Орджоникидзе.

В 1969 году компания запустила стан 2500 холодной прокатки, который помог обеспечить качественным металлом стремительно растущую отрасль легкового автомобилестроения и прежде всего – Волжский автомобильный завод (ВАЗ). При этом прокатчики Магнитки быстро откликались на нужды народного хозяйства и осваивали новые ниши. Так, ММК стал первым и до сих пор единственным в России производителем белой консервной жести.

Еще одна веха в истории прокатного производства Магнитки – ввод в эксплуатацию в 1994 году листопрокатного цеха № 10 со станом 2000 горячей прокатки. Это агрегат нового технологического поколения, который на сегодняшний день является самым производительным на ММК. После проведенной в середине 2000-х годов реконструкции он способен выпускать 6 млн тонн проката в год.

За последние 20 лет производство на Магнитогорском металлургическом комбинате претерпело серьезные изменения. Была реализована масштабная программа инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию оборудования. Львиная доля этих инвестиций пришлась именно на прокатное производство с акцентом на развитие мощностей, выпускающих высокомаржинальную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Среди ключевых проектов модернизации прокатного передела в этот период можно выделить:

- стан 1700 холодной прокатки в ЛПЦ № 5 (2002 год), который в 2021 году был полностью реконструирован;

- комплексную реконструкцию сортопрокатного производства (2005–2006 годы) с заменой устаревших станов на новые агрегаты компании Danieli;

- создание современных мощностей по производству проката с покрытиями.

Особо следует отметить два крупнейших инвестиционных проекта ММК в новом тысячелетии: строительство комплекса по производству толстолистового проката (стан 5000, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной обработки – 2009-2010 годы) и создание современного комплекса холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста (стан 2000 – 2011–2012 годы).

В 2020 году завершена комплексная реконструкция стана 2500 в ЛПЦ № 4, где проведена замена нагревательных печей, реконструирована черновая и заменена чистовая группа клетей. Масштабная реконструкция позволила расширить размерный и марочный сортамент стана, повысить качество выпускаемой продукции, при этом производительность агрегата возросла до 5,2 млн тонн металлопроката в год. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам.

За реализацию инвестиционных проектов в прокатном производстве ММК не раз становился лауреатом конкурса «Главное событие года в металлургии России». Также комбинат стабильно удерживает лидирующие позиции в списке лучших производителей листового проката в рейтинге отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт». Усилия ММК по созданию современного высокотехнологичного прокатного производства приносят свои плоды – Магнитка занимает ведущие позиции в поставках российскому автомобилестроению, трубной и судостроительной отрасли.