АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило высокую кредитоспособность Челябинской области. Кредитный рейтинг Южного Урала сохранен на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». Даже в текущих геополитических условиях регион продолжает оставаться надежным заемщиком, демонстрируя низкие бюджетные риски и способность выполнять взятые на себя обязательства.

Как сообщает пресс-секретарь минфина Челябинской области Юлия Труднева, согласно официальному пресс-релизу АКРА, текущий кредитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки при незначительных рисках рефинансирования обязательств, а также высокой операционной эффективностью бюджета в совокупности с существенной гибкостью бюджетных расходов.

При этом, как отмечают аналитики агентства, у региона достаточно накопленной ликвидности (остатков собственных средств), чтобы профинансировать значительную часть прогнозируемого на 2023 год дефицита бюджета и погасить запланированный объем долга в этот период. Оставшаяся часть дефицита будет перекрыта за счет привлечения заемных средств, в том числе льготных бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных проектов.

«Стабильный» прогноз, который дает агентство, предполагает, что с высокой долей вероятности кредитный рейтинг Челябинской области будет неизменным на горизонте 12–18 месяцев.

«Дважды в год АКРА всесторонне оценивает ключевые бюджетные показатели региона, используя, в том числе, открытые данные Минфина России, Росстата и ФНС. И чем выше тот рейтинг, что в итоге присваивается по совокупности всех оценок и факторов, тем выше способность региона исполнять свои обязательства даже при возникновении рисков в экономике, - пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Сейчас регион максимально близок к наивысшей оценке по рейтинговой шкале АКРА – мы буквально в одном шаге, что говорит о неизменной стабильности и надежности региона, как заемщика».

По словам главы южноуральского минфина, тот уровень кредитного рейтинга, что есть у Челябинской области, сохраняется с декабря 2019 года. Первый же рейтинг АКРА был присвоен в декабре 2017 года и с тех пор он только рос.

Отметим, по данным АКРА, Челябинская область входит в ТОП-10 регионов с самым высоким уровнем кредитного рейтинга. Аналитики агентства отмечают, что область неизменно демонстрирует разумный контроль за расходованием средств, придерживается правил сбалансированности бюджета.

Об этом же, по мнению агентства, свидетельствует низкая долговая нагрузка, которая представлена в основном в виде бюджетных кредитов и условных обязательств по гарантиям. Коммерческие займы при этом минимальны и не обременительны для бюджета.