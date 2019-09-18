Алексей Текслер о «Садах России»: Предприятию будет оказана поддержка в части увеличения экспорта
Экономика
Сегодня, 16:58

Глава региона Алексей Текслер сегодня, 18 сентября, побывал в Красноармейском районе на предприятии, выпускающего семена и саженцы под брендом «Сады России». Он осмотрел несколько цехов и обсудил с руководством перспективы развития компании.

«Научно-производственное объединение «Сады России», на котором побывал Алексей Текслер – это более 60 гектаров плодово-ягодных насаждений, 900 гектаров питомников, а также самые широкие коллекции новинок селекции плодовых, ягодных, плодовых и овощных культур. На предприятии ведется планомерная работа по селекции овощных, ягодных и плодовых культур. Это чеснок, картофель, абрикос, слива, вишня, черемуха, яблоня, малина, ежевика, синяя жимолость.

Также здесь создана лаборатория микроклонального размножения растений, оборудовано 16 теплиц по выращиванию привитых зимой растений, построено хранилище семенного картофеля, оборудованное мощной холодильной установкой, а также единственное на Урале изотермическое хранилище для хранения саженцев ремонтантной малины, роз, лимонника китайского.

 «Это уникальное предприятие, где выращивают семена и саженцы. Такие сельскохозяйственные производства позволяют расширить спектр продукции, увеличить экспорт. Сегодня оборот продукции сельского хозяйства превышает 120 миллиардов рублей, это 8% от всего ВВП региона. Нашу область принято считать промышленной, но в последние годы темпы роста сельского хозяйства превышают темпы роста промышленности. Это важное направление, мы будем уделять внимание таким производствам», – отметил Алексей Текслер.

Глава региона осмотрел несколько цехов, в том числе цех машинной фасовки семян, фасовки грунтов, упаковки посылок и ручной фасовки семян, а также лабораторию микроклонального размножения растений и тепличный комплекс. Алексей Текслер тметил, что предприятию будет оказана поддержка в части увеличения экспорта.

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