Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию

Российская экономика и финансовая система не только справились с основными вызовами, с которыми ей пришлось столкнуться в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран, но продолжила активно развиваться. Чтобы не сбавлять темп, предстоит решить несколько первостепенных задач, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совместном расширенном заседании коллегии Минэкономразвития и Минфина России. Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер представил предложения по решению обозначенных целей.

«С основными вызовами мы, по мнению многих экспертов, справились, - отметил Михаил Мишустин. - Теперь нам предстоит двигаться дальше».

Премьер озвучил шесть ключевых задач на 2023 год, которые ранее были поставлены президентом России перед Правительством РФ. Среди них: повышение благосостояния граждан и народосбережение, укрепление технологического и достижение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также наращивание связей с дружественными странами и поиск новых международных партнеров.

«Это потребует ещё более слаженной работы на всех уровнях», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер в своем выступлении отметил слаженную работу федеральной и региональных властей, Госдумы и Совета Федерации, Банка России и всего банковского сектора по решению поставленных задач. По его словам, именно благодаря совместно выработанным решениям, экономика страны адаптировалась и началась ее структурная перестройка.

Михаил Мишустин рассказал, что правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику.

«Рассчитываем, что по мере завершения периода адаптации сможем уже в 2025 году выйти на параметры «бюджетных правил», что позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу. И конечно, подтвердить устойчивость нашей системы, обеспечить доступность частного кредита как источника для развития. Разумеется, при сохранении нынешних приоритетов финансирования», - подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, правительство помогает усилить инвестиционный потенциал регионов. По поручению президента дорогие рыночные заимствования заменили бюджетными кредитами– на 720 миллиардов рублей. Сэкономленные на обслуживании госдолга средства (65 миллиардов) направили на другие цели, в том числе на формирование привлекательных условий для укрепления интереса инвесторов.

По мнению Алексея Текслера, необходимо наращивать инвестиционную активность, в том числе со стороны государства: продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов до 2030 года.

«Считаем, что ее нужно развивать, как и программу «инфраструктурного меню». В этом году выделены дополнительные ресурсы. Спасибо Президенту, Правительству за эти решения, - подчеркнул Алексей Текслер. - Сегодня это реально эффективный набор инструментов финансирования крупных и значимых проектов для регионов, которые по цепочке создают спрос на различную промышленную продукцию, формируют инвесториентиры для расширения ее производства, стимулируют малый и средний бизнес».

Ряд озвученных предложений касался инвестирования частного бизнеса, корпоративного сектора: увеличение объемов долгосрочных сбережений граждан через стимулирование их инвестирования в реальный сектор; развитие сектора проектного кредитования, в том числе через банковскую систему; обеспечение длинными деньгами институтов развития, а через них – банков.

В качестве важнейшей задачи Алексей Текслер назвал обеспечение финансового суверенитета и долгосрочной финансовой устойчивости на всех уровнях, в том числе самодостаточности бюджетов регионов и муниципалитетов.

Также губернатор озвучил ряд инициатив комиссии в области межбюджетных отношений, в частности, о зачислении в региональные бюджеты части акцизов на табак.

Еще одним предложением Алексея Текслера стала инициатива по совершенствованию механизмов Единого налогового счета.

Министр финансов Антон Силуанов в числе ключевых задач, стоящих перед ведомством, выделил поддержку бизнеса, в частности совершенствование системы налогового и таможенного мониторинга и контрактной системы.

Кроме того, Министр отметил работу над развитием российского финансового рынка.

«Подготовлен законопроект, повышающий привлекательность долгосрочных сбережений. Механизм предусматривает различные стимулирующие меры для участников системы, в том числе софинансирование со стороны государства и налоговый вычет. Запуск программы позволит создать дополнительный ресурс для экономического развития. Появится инструмент для более выгодного вложения сбережений граждан», – подчеркнул Антон Силуанов.

Также в числе приоритетов министр финансов обозначил повышение эффективности управления госимуществом и активами, развитие цифровых финансов и работу над ускоренной интеграцией новых регионов в бюджетную и финансовую системы страны.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в своем выступлении на коллегии констатировал, что на сегодня у бизнеса большой запрос на определенность налоговых правил игры на долгосрочный период. «Министерство готовит предложения под руководством Андрея Рэмовича Белоусова по модификации инвестиционного налогового вычета. Рассчитываем вместе с регионами существенно нарастить использование этого механизма, поскольку это реальный инструмент для межотраслевого «перелива» капитала, - пояснил Решетников.

По его словам, поддержка инвестиций невозможна без регионов. Министерство вместе с главами субъектов развивают особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития и другие преференциальные режимы. Поэтапно внедряется региональный инвестиционный стандарт. Перезапущен механизм СЗПК.

Михаил Мишустин поблагодарил коллег, в том числе Алексея Текслера, за совместную работу и решения, которые помогли добиться устойчивости российской экономики.

«Нужно также сказать спасибо всем, кто активнейшим образом принимал участие в мероприятиях, которые стали основой нашего плана противодействия санкциям и в результате помогли экономике адаптироваться и сегодня встать на траекторию развития», - отметил премьер.

Михаил Мишустин выразил уверенность, что все «предложенные решения станут основой для работы Правительства, Банка России, всех структур» и совместными усилиями министерства и ведомства будут укреплять устойчивость российской экономики и решать поставленные президентом задачи. «Абсолютно уверен, что совместными усилиями нам удастся ещё более укрепить устойчивость нашей экономики, нашей страны, добиться роста благосостояния наших людей и достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил наш Президент», - подытожил Михаил Мишустин выступления участников коллегии.