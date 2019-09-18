Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании, посвященном реализации национальных проектов в сфере АПК, которое прошло в Екатеринбурге под председательством полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

«Задача перед нами стоит – выполнить поручение президента страны об удвоении до 2024 года объема экспорта продовольствия. Именно на это направлен федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Для регионов УрФО в стоимостном выражении должно произойти увеличение объема экспорта с 253 миллионов долларов США до 600 миллионов. Представленные на выставке предприятия указывают на то, что потенциал для достижения цели имеется. Очередная задача – используя действующие инструменты, незамедлительно включить в процесс продвижение своей продукции на международных рынках», – отметил Николай Цуканов.

Как отметил в своем докладе Алексей Текслер, перед Челябинской областью стоит задача увеличить объем экспорта почти в три раза.

«В прошлом году экспорт составил 107 миллионов долларов США, задача к 2024 году – почти 300 миллионов долларов. У нас серьезная динамика, уверен, что мы эти темпы выдержим. По информации предприятий-экспортеров, по итогам уборочной кампании ожидается дополнительный рост экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также масложировой продукции. Но самое главное для нас – это рост экспорта продукции переработки», – подчеркнул Алексей Текслер.

По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии объем экспорта вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 36%. Произошел рост экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Южноуральские компании заметно больше стали поставлять муки пшеничной, крупы, готовых завтраков и кондитерских изделий.

В регионе создаются условия для развития экспортно ориентированных предприятий. В качестве господдержки компаниям, поставляющим свою продукцию за рубеж, предоставляются льготные займы. В федеральном отборе будут рассмотрены заявки нескольких компаний на получение льготных кредитов.

В своем выступлении Алексей Теклер отдельно заострил внимание на проблемах, решение которых будет способствовать увеличению объемов экспортируемой продукции, в частности, в Китай.

Это, в первую очередь, ограниченные квоты и высокие пошлины на ввоз в КНР пшеничной муки из Челябинской области (квоты на ввоз получают лишь китайские компании, имеющие госзаказ, а пошлина на муку составляет 65%). Кроме того, поставки предприятий сдерживает сложная процедура вхождения в крупные торговые сети КНР и завышенные требования к срокам годности поставляемой продукции, которые составляют год и более. Прошу обратить внимание на эти вопросы и по возможности помочь с решением», - отметил Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал о поддержке фермеров и сельской кооперации. Так, до 2024 года на эти цели будет направлено 561 миллион рублей.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области