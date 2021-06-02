Автозавод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель»

Автомобильный завод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель» и Диплом победителя XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир».

В конференц-зале Законодательного собрания Челябинской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Меняющие мир». Из рук председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша получил высокие награды представитель от АО «АЗ «УРАЛ» руководитель организационного отдела профсоюзного комитета Автозавода Денис Деревяшкин. Мероприятие на протяжении многих лет проходит при поддержке Законодательного собрания, правительства и Общественной палаты области.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 50 организаций, в том числе 22 крупных компании, 7 средних и 4 малых организаций, а также 17 некоммерческих организаций. Главная цель – направление и вовлечение бизнес-сообщества области в решение социальных вопросов, выявление примеров поддержки крупными компаниями социально-ориентированных программ.

Автомобильный завод «УРАЛ» участвует в конкурсе с самого момента основания, неоднократно становился номинантом и призером областного смотра социальных достижений.

Номинация «Почетный благотворитель» была учреждена в 2020 году именно для постоянных участников. Это те компании, которые стараются из года в год, на постоянной основе, внедрять улучшения и поддерживать социальную сферу. Автозавод «УРАЛ» в числе первых получил данную награду, тем самым еще раз подтвердил статус не просто социально ориентированного, но и социально ответственного предприятия.

АЗ «УРАЛ» регулярно направляет значительные средства на обеспечение социальных гарантий работников. На предприятии действует более 20 социальных программ, направленных поддержание, поощрение и развитие работников: поддержку семьи, материнства и детства, оздоровление сотрудников и их семей, развитие молодежной политики, мотивацию профессиональных достижений автозаводчан, поддержку ветеранов автозавода. Основой социального партнерства является Коллективный договор.

Предприятием обеспечивается стабильная деятельность объектов социальной инфраструктуры: Дворца культуры автомобилестроителей, ФОКа АЗ «УРАЛ», комбината питания, Центра загородного отдыха имени Феди Горелова. На заводе проводятся физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия, конкурсы профессионального мастерства, Научно-техническая конференция среди молодых специалистов и другое.

Справка об автомобильном заводе «Урал»

Автомобильный завод «Урал» https://uralaz.ru/ является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 25 т, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.