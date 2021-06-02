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02.06.2021

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02.06.2021

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02.06.2021

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02.06.2021

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02.06.2021

«Один день с Пушкиным» в Челябинске
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02.06.2021

Челябинец, зарезавший молодую подругу, пойдет под суд
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02.06.2021

Автозавод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель»
АЗ Урал
Экономика
02.06.2021 12:41
Фото: АЗ Урал

Автозавод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель»

Автомобильный завод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель» и Диплом победителя XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир».

В конференц-зале Законодательного собрания Челябинской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Меняющие мир». Из рук председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша получил высокие награды представитель от АО «АЗ «УРАЛ» руководитель организационного отдела профсоюзного комитета Автозавода Денис Деревяшкин. Мероприятие на протяжении многих лет проходит при поддержке Законодательного собрания, правительства и Общественной палаты области.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 50 организаций, в том числе 22 крупных компании, 7 средних и 4 малых организаций, а также 17 некоммерческих организаций. Главная цель – направление и вовлечение бизнес-сообщества области в решение социальных вопросов, выявление примеров поддержки крупными компаниями социально-ориентированных программ.

Автомобильный завод «УРАЛ» участвует в конкурсе с самого момента основания, неоднократно становился номинантом и призером областного смотра социальных достижений.

Номинация «Почетный благотворитель» была учреждена в 2020 году именно для постоянных участников. Это те компании, которые стараются из года в год, на постоянной основе, внедрять улучшения и поддерживать социальную сферу. Автозавод «УРАЛ» в числе первых получил данную награду, тем самым еще раз подтвердил статус не просто социально ориентированного, но и социально ответственного предприятия.

АЗ «УРАЛ» регулярно направляет значительные средства на обеспечение социальных гарантий работников. На предприятии действует более 20 социальных программ, направленных поддержание, поощрение и развитие работников: поддержку семьи, материнства и детства, оздоровление сотрудников и их семей, развитие молодежной политики, мотивацию профессиональных достижений автозаводчан, поддержку ветеранов автозавода. Основой социального партнерства является Коллективный договор.

Предприятием обеспечивается стабильная деятельность объектов социальной инфраструктуры: Дворца культуры автомобилестроителей, ФОКа АЗ «УРАЛ», комбината питания, Центра загородного отдыха имени Феди Горелова.  На заводе проводятся физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия, конкурсы профессионального мастерства, Научно-техническая конференция среди молодых специалистов и другое.

Справка об автомобильном заводе «Урал»

Автомобильный завод «Урал» https://uralaz.ru/ является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 25 т, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

АЗ Урал
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02.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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ЕГЭ
ЕГЭ
02.06.2021

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02.06.2021 13:40

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02.06.2021 13:18

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02.06.2021 12:12

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Итоги выставки «Bauma СТТ RUSSIA 2021»: работа на сотрудничество
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01.06.2021 15:17

На АЗ «УРАЛ» наградили победителей секций научно-технической конференции

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01.06.2021 15:15

Самое дорогое в России свадебное платье из живых цветов «шилось» руками южноуральских мастериц

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01.06.2021 14:02

ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний
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01.06.2021 13:44

Южноуральские полицейские не допустят, чтобы в детских загородных лагерях работали судимые
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01.06.2021 13:30

Авиапассажир из Душанбе пытался провезти в Россию насвай
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01.06.2021 13:28

Как «Кыштымский рабочий» стрижат спасал
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01.06.2021 13:25

Южноуральцы лишилась двух миллионов, желая заработать на бирже
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01.06.2021 13:10

Южноуральские гиревики стали призерами чемпионата и первенства Европы

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01.06.2021 12:54

Водитель иномарки скончался после столкновения с фурой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 12:51

В Миассе состоится второй этап Всероссийских соревнований по велогонкам в дисциплине «скоростной спуск».
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01.06.2021 11:59

Гендиректор ММК Павел Шиляев принял участие в запуске автозавода Aurus в Татарстане
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:48

Прыг-скок: пустующие кадки на проспекте Ленина в Челябинске оценили собаки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:34

В Челябинской области за сутки выявлено 85 новых случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:16

В Челябинске состоится первый городской фестиваль ретротехники «Машина времени»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:15

В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего мальчика
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:12

В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:09

В Челябинской области школьницы избили девочку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:56

Гимну Магнитогорска исполнилось 10 лет

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:54

Чуриловцы собирают подписи против сокращения числа автобусных маршрутов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:40

Жители Верхнего Уфалея бьют тревогу – в городской пруд стекает канализация
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:24

Павел Крутолапов утвердил типовой проект челябинских автостоянок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:18

В Челябинске демонтировали киоски Денисенко возле памятника Курчатову
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:11

ЧЦЗ поддержал первый благотворительный фестиваль детского творчества «Энергия добра»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:09

С доступом к услугам класса 5G: МегаФон тестирует технологию DSS

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:07

ММК представит высокопрочные стали на престижной международной выставке в Новокузнецке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:06

Текслеру направили перечень потенциально опасных школьных маршрутов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:01

Кадровые изменения в структуре правительства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 09:25

Отмечаем день защиты детей и встречаем лето!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 19:37

Студенческие отряды Челябинской области начинают трудовое лето
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 19:27

Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 18:02

Жительница Алтырки – Текслеру: В деревне, где живут пенсионеры и женщины с маленькими детьми, воды нет совсем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:31

Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:22

Анонсы событий и мероприятий на первое июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:21

Первый день лета будет с ночными заморозками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:20

«Лолита» вызвала ажиотаж в челябинском mini театре
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:06

Объемы работ завышены: на стадионе «Центральный» в Челябинске провели техэкспертизу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:50

Ринат Кучитаров успокоил челябинцев: Никто новый асфальт на Комсомольском проспекте не снимал
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:30

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:28

Челябинец грозился зарубить топором бывшую жену
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:16

Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:10

Депутаты ЗСО отметили премией за развитие бизнеса представителей ЮУТПП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:05

В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:50

Дети Челябинска под защитой полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:43

В челябинском карьере едва не утонула женщина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:38

Арестован бомж, изнасиловавший 13-летнюю девочку из Сатки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:32

Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 142 миллиардов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:15

В Челябинской области спасатели искали туриста, пока тот отдыхал дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:14

Где в Челябинске можно отпраздновать День защиты детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:12

Челябэнерго подключили к электросетям радиотелевизионную станцию в Южноуральске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:05

В больницы Челябинска поступили сообщения о заминировании

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:04

В Челябинской области начались проверки аттракционов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:03

Златоустовские ватерполистки приняли участие во Всероссийском велопараде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:58

Ильменский фестиваль соберет любителей бардовской песни в 45-ый раз
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:58

Новое происшествие на водоводе в Коркинском районе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:57

В Историческом музее Южного Урала открывается выставка «Детство без компьютера»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:56

Премьера спектакля La Loba в Историческом музее прошла при аншлаге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:55

В Челябинске открыт кабинет бесплатной психологической помощи для онкобольных людей

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:54

Миасская свалка в переулке стала «звездой соцсетей»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:38

Аудиторы КСП приехали с проверкой в мэрию Бакала
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:32

В рамках поддержки ЕГЭ: челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до двух тысяч звонков в день
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:12

Пенсионеру из Челябинска назначили шесть лет «строгача» за покушение на убийство молодой жены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:43

Первого июня стартует «МЕТРОШКА», в гости ждут «Трактор»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:05

Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:00

Страсти по туалетам: челябинцы активно обсуждают тему дефицита общественных сортиров

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:39

В Челябинске нашли труп бешеной лисы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:08

Власти Челябинска и области выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:00

В Каслинском районе бездомная беременная собака упала в глубокий колодец и родила в нем щенков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:22

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:20

Саммит металлургов: ММК рассказал о своих достижениях в сфере устойчивого развития

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:16

Челябинск окутал удушающий туман
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:55

Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:46

В Заксобрании вручили премии за поддержку предпринимательства. Среди награжденных – директор по рекламе «УПИ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:43

На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:38

В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:36

Ушел из жизни известный челябинский фотограф Вячеслав Шишкоедов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:13

ММК и Национальное объединение строителей заключили соглашение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:05

В понедельник стартует ЕГЭ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 09:57

В понедельник в Челябинской области дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:52

Спасатели завершили поиски утонувшего в поселке Лазурный юноши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:38

В Челябинской области водитель большегруза уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 02:00

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:45

С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:23

Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:42

Найти дом для Маршала: в Коркино спасли собаку-инвалида, хозяева которой сгорели заживо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:09

Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:41

Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший
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29.05.2021 14:28

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности
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29.05.2021 14:23

В Челябинской области продвинули бизнес из «ЛуКошКа»
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29.05.2021 14:02

Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
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29.05.2021 13:51

Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
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29.05.2021 13:49

Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:39

Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги
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29.05.2021 13:29

В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:09

Одна из лучших гособвинителей России работает в прокуратуре Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 18:27

Текслер: Приезжайте в Челябинскую область, у нас очень гостеприимный и красивый регион
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:55

На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:54

Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:52

НМУ в Карабаше продлены на все выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:33

Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:31

Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:12

Выходные в Челябинской области будут жаркими и с грозами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:53

В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:34

Тренировочная квартира: в Челябинской области стартует уникальный проект помощи людям с особенностями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:32

Легендарный чемпион ММА «завис» на шлагбауме в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:25

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:53

Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:10

В Коркинском районе новый порыв на водоводе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:04

Суд может обязать челябинский минздрав обеспечить ребенка лекарствами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:53

К 2024 году Большая Сатка перестанет страдать от сброса карьерных и шахтных вод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:39

В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:33

Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:28

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:32

Челябинцы с инвалидностью просят водителей подъезжать впритык к бордюрам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:24

Под суд пойдут южноуральцы, похитившие 120 овец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:42

В воинской части под Челябинском избивали солдат-срочников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:22

В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:12

«Устал от обещаний, что все будет хорошо»: Ольховский записал видеообращение к Колеснику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:57

Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:34

В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:32

Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Инновации, ярмарка и мастер-классы: как прошел в Челябинске День предпринимателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:35

В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:05

В Челябинске на площади революции прошли соревнования для экстремалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 18:38

Николай Валуев встал на сторону медиков и одобрил строительство детской больницы в Челябинском городском бору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 18:03

Культурный слой: в центре Челябинска обнаружена мостовая бывшей Соборной площади
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:59

Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:58

В Карабаше объявлен режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:54

В пятницу в Челябинской области ночью – заморозки, днем – жарко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:30

Наталья Котова пообещала досрочное завершение строительства парка Дружбы на ЧТЗ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:17

Дирекцию аэропорта Магнитогорска подозревают в мошенничестве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:14

Анонсы событий и мероприятий на 28 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:10

В Златоусте СК проверит смерть мужчины в городском пруду

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:04

В Магнитогорске высадят около 6 тысяч деревьев и кустарников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:03

Южноральцев приглашают в театр на чашечку хорошего чая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:56

В Златоусте нашли тело утонувшего мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:55

Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:37

Фестиваль «В начале славных дел» - посвящение юбилею Сергея Герасимова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:32

Челябинки бегут в банки, чтобы взять кредиты для мошенников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:31

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:04

Ольховский готовится наделать шуму на встрече с Колесником в березовой роще
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:34

Челябинке назначили наказание за сбыт препаратов для похудения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:20

Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:31

Пассажиров Челябинска предупредили: на остановке по Бажова их подстерегает потенциальный убийца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:16

В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:14

С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 13:34

В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:40

О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:39

Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:38

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:36

В Карабаше возбудили дело о хищении бюджетных денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:16

В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:09

ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:08

В Челябинском Молодёжном театре состоялась премьера мюзикла «Дюймовочка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:59

В Челябинской области водитель и сотрудники ГИБДД спасли выбежавших на трассу утят

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:32

Начальнику оперативного отдела СИЗО Челябинска предъявлено обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:22

После трагедии в Казани полицейские Челябинска проверили владельцев оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:20

Путин назначил нового прокурора Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:00

Южноуральцам пояснили, как вернуть половину стоимости путевки на отдых ребенка в лагере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:57

В четверг в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:53

Челябинец получил реальный срок за контрабанду военного оборудования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:52

Многодетная семья погорельцев из Катав-Ивановска получила обещанную помощь от чиновников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:46

Южноуральцам напоминают, что нужно обязательно взять с собой в отпуск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:39

В Миассе вороны напали на воспитателя детского садика

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:00

Камеры «Ростелекома» покажут, чем занимаются питомцы, пока они одни дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 23:08

В Челябинске отключат светофоры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 22:59

Проблемами с водой в территориях Челябинской области занялись прокуроры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 18:47

Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:57

В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:37

Анонс событий и мероприятий на 27 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:11

Медвежонок, гулявший по пляжу Чебаркуля, осваивается в гостях у Карена Даллакяна
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:05

В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:50

Магнитогорск тратится на социалку и развитие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:33

В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:28

Билеты на спецместа в поезде теперь можно приобретать без дополнительной регистрации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:27

Отчим обливал ребенка кипятком ради пособия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:09

В Магнитогорске обжалован приговор водителю, напавшему на журналиста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:06

Изверг, который поливал малыша кипятком, заключен под стражу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:30

Камеры «Ростелекома» присмотрят за сдающими ГВЭ и ЕГЭ южноуральскими школьниками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:07

Канализационные люки стали головной болью Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:06

Виталий Безруков заявил о безвредности шлака на берегу реки Сим в Аше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:04

Текслер направил зама и минстрой в территории, где возникли проблемы с водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:30

«Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» под Челябинском закроет Александр Лапин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:20

Челябинец, устроивший аварию на похищенном такси, пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:15

Челябинские опоровцы посвятили Дню предпринимательства автопарад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:14

Челябинские блогеры съездили на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:10

Ирина Буторина: Надо относиться к человеку с ОВЗ как к равному