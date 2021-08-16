Автозавод «Урал» посетила делегация ООО «УК «Мечел-Сталь»

Делегация ООО «УК «Мечел-Сталь» посетила автомобильный завод «УРАЛ» с целью развития сотрудничества и укрепления деловых связей. Встреча началась с посещения цеха главный конвейер и сборочной ленты предприятия.

От лица автозавода «УРАЛ» делегацию сопровождали генеральный директор ООО «Профзакупки-ОМГ» Анатолий Федосов и директор по защите ресурсов АЗ «УРАЛ» Максим Рамазанов. В начале гостям показали, как проходит аудит готового автомобиля, рассказали по какому принципу отбираются для этого машины и насколько этот процесс эффективен для выявления и устранения недочетов. Следуя по конвейеру, группа то и дело останавливалась, расспрашивала про этапы сборки, изготовление и поставку комплектующих, внимательно изучала показатели на информационных экранах. После экскурсии гости детально рассмотрели уже готовые собранные автомобили, интересуясь их назначением и техническими характеристиками.

Далее состоялось рабочее совещание, на котором обсудили вопросы развития дальнейшего сотрудничества, укрепления долгосрочных связей, ценообразования, расширение сортимента линейки и увеличение объемов поставок металлопроката. Необходимо отметить тот факт, что на переговорах определили периметр взаимодействия с ГК «Мечел». В него вошел не только автозавод «УРАЛ», но и все предприятия, входящие в Объединенную машиностроительную группу. По словам генерального директора ООО «Профзакупки-ОМГ» Анатолия Федосова Группа Компаний «Мечел» давний партнер автозавода «УРАЛ», и в ходе совещания была достигнута договоренность о централизованном обеспечении металлопрокатом ГК «Мечел» всех предприятий компании ОМГ. А по результатам переговоров был подписан протокол о намерениях.

Поделиться

СПРАВКА

Группа Компаний «Мечел» занимает второе место в России по выпуску сортового металлопроката, а также является крупнейшим в России производителем метизной продукции. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках и поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.