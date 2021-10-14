Автозавод «УРАЛ» принял участие в работе Петербургского газового форума

С пятого по восьмое октября на площадях конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге прошел Х Петербургский газовый форум, на котором автомобильный завод «УРАЛ» представил выставочный стенд и автотехнику на газомоторном топливе.

ПМГФ – это место встречи лидеров отраслевого сообщества, один из основных проектов, на котором обсуждаются вопросы мировой газовой индустрии. В рамках выставочной программы автозавод «УРАЛ» представил на своем стенде полноприводный образец всесезонной комбинированной дорожной машины (ВМКД 7963) на сжатом природном газе (метане) на шасси автомобиля «Урал-4320 Некст». Данная модель спецтехники изготовлена официальным партнером автозавода «УРАЛ» заводом «Спецагрегат». Автомобиль предназначен для зимнего содержания дорог, снегоочистки, уборки мелкого мусора, удаление наледи, выгрузки и перевозки различных сыпучих грузов.

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Участниками экспозиции X Петербургского газового форума стали более 370 компаний из разных стран. Выставка охватила различные сферы газовой отрасли – от добычи до потребления. Экспонентами выставки стали и автомобили, принимавшие участие в масштабном автопробеге техники на газомоторном топливе «Голубой коридор – Газ в моторы». Поздравил участников с успешным финишем и окончанием пробега председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. В своем выступлении он подчеркнул, что газовое топливо на сегодняшний день наиболее безопасный, экономичный и экологичный вид топлива. Делегация во главе с Виктором Зубковым познакомилась со всеми образцами выставочной техники. В одном ряду с современными автомобилями «Урал» был представлен и знаменитый их предок газогенераторный «ЗиС-21», созданный Уральском автомобильном заводе.

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание на тему «Природный газ – моторное топливо для устойчивого развития регионов России». В нем приняли участие председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернаторы и главы регионов РФ, руководители ведущих нефтегазовых и автомобильных компаний. Автомобильный завод «УРАЛ» представлял генеральный директор Павел Яковлев, выступивший с докладом на тему «Развитие газомоторной техники «УРАЛ», в котором отметил основные тенденции и проблематику расширения использования газомоторной техники. На Форуме были проведены большое количество конференций и презентаций, достигнуты необходимые договоренности и соглашения. Вопросы, рассмотренные в рамках Форума, и принятые здесь же решения напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. На базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.