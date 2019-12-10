Билайн дарит челябинцам скидку 20% на связь в 2020 году
Экономика
Сегодня, 14:31

В преддверии Нового года Билайн дарит своим клиентам скидку 20% на услуги связи на целый год. Скидка действует при подключении к одному из семейных тарифов. Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и абоненты, которые уже давно оценили все преимущества сервисов и услуг Билайн.

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«Для наших клиентов – только самое лучшее. Мы активно работаем над качеством связи – в рамках программы по модернизации сети Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев по данным Роскомнадзора*. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку».

Новогоднее предложение особенно актуально для тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими, и не ограничивать себя в общении, интернет-серфинге и развлечениях: смотреть популярные ТВ-каналы, любимые фильмы и сериалы на «Билайн ТВ».

В акции участвуют семейные тарифы, чтобы каждый мог выбрать именно то, что нужно. Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе до 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+». Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Предложение доступно для подключения по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте.

 

*Данные Роскомнадзор за 10 месяцев 2019 года https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70680.htm

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Акция действует с 28.11.2019 по 31.01.2020 на территории РФ, кроме Республики Крым и города Севастополь, при наличии технической возможности подключения и не суммируется с другими акциями. Срок активации SIM-карты и скидки ограничен. Подключение скидки при переходе с другого тарифа возможно при условии, что средний платёж по тарифу за последние 3 (три) месяца до даты подключения скидки составил сумму не менее, чем платёж по тарифному плану, на который осуществляется переход (с учётом предоставляемой скидки). Подробнее об Организаторе, ограничениях и условиях акции – на beeline.ru

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