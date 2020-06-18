Благотворительный фонд РМК поддержал больше 30 тысяч южноуральских семей

Более 30 тысяч семей в Челябинской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, получили продуктовые наборы от благотворительного фонда Русской медной компании ( АО «РМК»).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, волонтеры передали коробки с продовольствием многодетным, а также южноуральцам, потерявшим источник дохода и оставшимся без средств к существованию.

В составе набора - 14 наименований общим весом 8 килограммов. Это масло, сахар, крупы, мука, макароны, чай, кофе, консервы, сгущенка, выпечка и кондитерские изделия. Все продукты преимущественно местных производителей.

Напомним, акция стартовала 24 апреля. В этот день на склад в Челябинске поступила первая партия продовольствия в количестве 1 тысячи 350 коробок. Гуманитарную помощь распространяют добровольцы из числа сотрудников предприятий РМК и местных жителей. Они обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

Коробки с продовольствием формируются на сортировочном пункте, который создан на базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. Яковлева. Ежедневно здесь формируется порядка пяти тысяч продуктовых наборов.

Второго июня на сортировочной площадке побывали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер.

Гости подчеркнули важность проекта Благотворительного фонда в сложный период распространения коронавирусной инфекции и поблагодарили организаторов акции и волонтеров за помощь населению.

С момента старта акции добровольцы побывали раздали продуктовые наборы от благотворительного фонда РМК в 17 муниципальных образованиях: Челябинске, Коркино, Вишневогорске, Верхнеуральске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Межозерном, Агаповке, Еткуле, Аргаяше, Октябрьском, Нагайбакском и Каслинском районах.

На официальной странице фонда в соцсетях семьи области, получившие продуктовые наборы, благодарят РМК за поддержку. «Большое спасибо. Мы получили в мае такой набор. Честно говоря, он помог нам выжить, так как я потеряла работу и только встала на учёт в Центр занятости. Накоплений нет, на руках мама после инсульта и ребёнок пяти лет. Расплакалась прямо, когда коробку домой принесла. Благодарю всех, кто принимал участие в организации этой помощи», - написала Юлия Стёпина в группе Благотворительного фонда ВКонтакте.