Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха

На входящем в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе начато строительство нового современного административно-бытового корпуса, рассчитанного на 300 человек рабочего и руководящего персонала вельц-цеха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», общая полезная площадь всех помещений АБК составит более 1,7 тысячи квадратных метров. Проектом учтены достаточные площади душевых помещений, приточно-вытяжная вентиляция ящиков для спецодежды, комфортные кабинеты и зал для совещаний, рассчитанный на 45 человек. Также в здании оборудуют слесарную мастерскую.

По словам начальника вельц-цеха ЧЦЗ Олега Белякова, при разработке дизайн-проекта нового АБК особое внимание было уделено улучшению эстетического оформления помещений. Комфортные условия работы позволяют значительно повысить производительность труда, качество выпускаемой продукции, поднимают престиж производства, служат характеристикой благополучия и перспективности предприятия.

Необходимость в новом здании возникла в связи со строительством системы газоочистки вельц-печей. Для производственного объекта потребовалась площадка возле действующих печей вельц-цеха, где до недавнего времени располагался старый административно-бытовой корпус.

– Существующий АБК уже морально устарел, – считает начальник управления капитального строительства ЧЦЗ Владимир Ловицкий. – Он не соответствует действующим нормам. Сейчас на стройплощадке идет устройство свайного фундамента, затем начнется строительство каркасных монолитных железобетонных конструкций. В теплый сезон планируется «закрыть периметр» и подвести внешние сети. Отделочные работы будут выполнены осенью и зимой. Закончить строительство планируется в марте 2022 года. Всего в создание нового АБК предприятие инвестирует 133 миллиона рублей.