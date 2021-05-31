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В единственном в Челябинске частном профессиональном mini театре вчера, 30 мая, состоялась премье
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31.05.2021

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31.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
31.05.2021

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31.05.2021

Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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31.05.2021

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31.05.2021

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Экономика
31.05.2021 16:30

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха

На входящем в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе начато строительство нового современного административно-бытового корпуса, рассчитанного на 300 человек рабочего и руководящего персонала вельц-цеха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», общая полезная площадь всех помещений АБК составит более 1,7 тысячи квадратных метров. Проектом учтены достаточные площади душевых помещений, приточно-вытяжная вентиляция ящиков для спецодежды, комфортные кабинеты и зал для совещаний, рассчитанный на 45 человек.  Также в здании оборудуют слесарную мастерскую.

По словам начальника вельц-цеха ЧЦЗ Олега Белякова, при разработке дизайн-проекта нового АБК особое внимание было уделено улучшению эстетического оформления помещений. Комфортные условия работы позволяют значительно повысить производительность труда, качество выпускаемой продукции, поднимают престиж производства, служат характеристикой благополучия и перспективности предприятия.

Необходимость в новом здании возникла в связи со строительством системы газоочистки вельц-печей. Для производственного объекта потребовалась площадка возле действующих печей вельц-цеха, где до недавнего времени располагался старый административно-бытовой корпус.
–  Существующий АБК уже морально устарел, – считает начальник управления капитального строительства ЧЦЗ Владимир Ловицкий. – Он не соответствует действующим нормам.  Сейчас на стройплощадке идет устройство свайного фундамента, затем начнется строительство каркасных монолитных железобетонных конструкций. В теплый сезон планируется «закрыть периметр» и подвести внешние сети. Отделочные работы будут выполнены осенью и зимой. Закончить строительство планируется в марте 2022 года. Всего в создание нового АБК предприятие инвестирует 133 миллиона рублей.

ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
Челябинск
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В единственном в Челябинске частном профессиональном mini театре вчера, 30 мая, состоялась премье
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31.05.2021

«Лолита» вызвала ажиотаж в челябинском mini театре
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Дороги
Дороги
31.05.2021

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В Челябинске, на набережной Миасса, начала рушиться
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31.05.2021

В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
Первого июня отмечается Международный День защиты детей. В Челябинске учреждения культуры подгото
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
31.05.2021

Где в Челябинске можно отпраздновать День защиты детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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31.05.2021 17:06

Объемы работ завышены: на стадионе «Центральный» в Челябинске провели техэкспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:50

Ринат Кучитаров успокоил челябинцев: Никто новый асфальт на Комсомольском проспекте не снимал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:30

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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31.05.2021 16:28

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:16

Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире
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31.05.2021 16:10

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31.05.2021 16:05

В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:14

Где в Челябинске можно отпраздновать День защиты детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:12

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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31.05.2021 12:08

Власти Челябинска и области выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова
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31.05.2021 12:00

В Каслинском районе бездомная беременная собака упала в глубокий колодец и родила в нем щенков
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Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи

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31.05.2021 11:20

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Челябинск окутал удушающий туман
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31.05.2021 10:55

Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:46

В Заксобрании вручили премии за поддержку предпринимательства. Среди награжденных – директор по рекламе «УПИ»
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31.05.2021 10:43

На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:38

В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков
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31.05.2021 10:36

Ушел из жизни известный челябинский фотограф Вячеслав Шишкоедов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:13

ММК и Национальное объединение строителей заключили соглашение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:05

В понедельник стартует ЕГЭ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 09:57

В понедельник в Челябинской области дожди и грозы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:52

Спасатели завершили поиски утонувшего в поселке Лазурный юноши
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:38

В Челябинской области водитель большегруза уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 02:00

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:45

С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:23

Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:42

Найти дом для Маршала: в Коркино спасли собаку-инвалида, хозяева которой сгорели заживо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:09

Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:41

Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:28

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:23

В Челябинской области продвинули бизнес из «ЛуКошКа»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:02

Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:51

Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:49

Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:39

Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:29

В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:09

Одна из лучших гособвинителей России работает в прокуратуре Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 18:27

Текслер: Приезжайте в Челябинскую область, у нас очень гостеприимный и красивый регион
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:55

На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:54

Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:52

НМУ в Карабаше продлены на все выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:33

Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:31

Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:12

Выходные в Челябинской области будут жаркими и с грозами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:53

В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:34

Тренировочная квартира: в Челябинской области стартует уникальный проект помощи людям с особенностями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:32

Легендарный чемпион ММА «завис» на шлагбауме в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:25

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:53

Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:10

В Коркинском районе новый порыв на водоводе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:04

Суд может обязать челябинский минздрав обеспечить ребенка лекарствами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:53

К 2024 году Большая Сатка перестанет страдать от сброса карьерных и шахтных вод
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:39

В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:33

Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:28

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:32

Челябинцы с инвалидностью просят водителей подъезжать впритык к бордюрам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:24

Под суд пойдут южноуральцы, похитившие 120 овец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:42

В воинской части под Челябинском избивали солдат-срочников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:22

В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:12

«Устал от обещаний, что все будет хорошо»: Ольховский записал видеообращение к Колеснику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:57

Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:34

В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:32

Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Инновации, ярмарка и мастер-классы: как прошел в Челябинске День предпринимателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:35

В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:05

В Челябинске на площади революции прошли соревнования для экстремалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 18:38

Николай Валуев встал на сторону медиков и одобрил строительство детской больницы в Челябинском городском бору
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 18:03

Культурный слой: в центре Челябинска обнаружена мостовая бывшей Соборной площади
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:59

Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:58

В Карабаше объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:54

В пятницу в Челябинской области ночью – заморозки, днем – жарко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:30

Наталья Котова пообещала досрочное завершение строительства парка Дружбы на ЧТЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:17

Дирекцию аэропорта Магнитогорска подозревают в мошенничестве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:14

Анонсы событий и мероприятий на 28 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:10

В Златоусте СК проверит смерть мужчины в городском пруду

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:04

В Магнитогорске высадят около 6 тысяч деревьев и кустарников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:03

Южноральцев приглашают в театр на чашечку хорошего чая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:56

В Златоусте нашли тело утонувшего мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:55

Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:37

Фестиваль «В начале славных дел» - посвящение юбилею Сергея Герасимова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:32

Челябинки бегут в банки, чтобы взять кредиты для мошенников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:31

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:04

Ольховский готовится наделать шуму на встрече с Колесником в березовой роще
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:34

Челябинке назначили наказание за сбыт препаратов для похудения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:20

Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:31

Пассажиров Челябинска предупредили: на остановке по Бажова их подстерегает потенциальный убийца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:16

В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:14

С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 13:34

В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:40

О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:39

Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:38

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:36

В Карабаше возбудили дело о хищении бюджетных денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:16

В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:09

ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:08

В Челябинском Молодёжном театре состоялась премьера мюзикла «Дюймовочка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:59

В Челябинской области водитель и сотрудники ГИБДД спасли выбежавших на трассу утят

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27.05.2021 11:32

Начальнику оперативного отдела СИЗО Челябинска предъявлено обвинение
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27.05.2021 11:22

После трагедии в Казани полицейские Челябинска проверили владельцев оружия
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27.05.2021 11:20

Путин назначил нового прокурора Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:00

Южноуральцам пояснили, как вернуть половину стоимости путевки на отдых ребенка в лагере
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27.05.2021 10:57

В четверг в Челябинской области без осадков
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27.05.2021 10:53

Челябинец получил реальный срок за контрабанду военного оборудования
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27.05.2021 10:52

Многодетная семья погорельцев из Катав-Ивановска получила обещанную помощь от чиновников
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27.05.2021 10:46

Южноуральцам напоминают, что нужно обязательно взять с собой в отпуск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:39

В Миассе вороны напали на воспитателя детского садика

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:00

Камеры «Ростелекома» покажут, чем занимаются питомцы, пока они одни дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 23:08

В Челябинске отключат светофоры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 22:59

Проблемами с водой в территориях Челябинской области занялись прокуроры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 18:47

Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:57

В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:37

Анонс событий и мероприятий на 27 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:11

Медвежонок, гулявший по пляжу Чебаркуля, осваивается в гостях у Карена Даллакяна
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:05

В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:50

Магнитогорск тратится на социалку и развитие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:33

В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:28

Билеты на спецместа в поезде теперь можно приобретать без дополнительной регистрации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:27

Отчим обливал ребенка кипятком ради пособия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:09

В Магнитогорске обжалован приговор водителю, напавшему на журналиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:06

Изверг, который поливал малыша кипятком, заключен под стражу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:30

Камеры «Ростелекома» присмотрят за сдающими ГВЭ и ЕГЭ южноуральскими школьниками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:07

Канализационные люки стали головной болью Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:06

Виталий Безруков заявил о безвредности шлака на берегу реки Сим в Аше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:04

Текслер направил зама и минстрой в территории, где возникли проблемы с водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:30

«Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» под Челябинском закроет Александр Лапин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:20

Челябинец, устроивший аварию на похищенном такси, пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:15

Челябинские опоровцы посвятили Дню предпринимательства автопарад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:14

Челябинские блогеры съездили на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:10

Ирина Буторина: Надо относиться к человеку с ОВЗ как к равному
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:59

Новый подход: власти Челябинска рассказали о предстоящем ремонте трамвайных переездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:32

В Челябинске на площади Революции пройдут соревнования среди экстремалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:26

В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:06

В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:03

В Челябинске появится кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:37

В Златоусте в городском пруду утонул мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:01

Берег Сима отсыпали ядовитыми отходами, жалоба подана в прокуратуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:50

В Челябинске вооруженные налетчики в балаклавах ограбили алкомаркет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:49

В Челябинске из-за Всероссийского полумарафона будет ограничено движение

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:38

Чебаркулец купился на просьбу разоблачить недобросовестного сотрудника банка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:37

ММК увеличивает объемы выпуска премиальной продукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:35

Странная арифметика челябинских чиновников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:00

У южноуральцев появится больше возможностей для занятий спортом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 10:13

В среду в Челябинской области жара ослабнет, местами дожди и грозы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 20:02

Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:47

Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:35

Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:27

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:42

Алексей Текслер выступил с традиционным обращением

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:17

Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:00

В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:47

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:54

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:41

Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:37

В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:27

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:17

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:05

В Челябинске построят многофункциональную спортивную арену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:03

В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:38

В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:32

ВТБ запустил образовательный кредит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:27

Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:23

МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:22

Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:00

В Челябинской области суд потребовал огородить опасное здание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:28

Володин: “Труд осужденных не заменит мигрантов”
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:08

Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьянство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:59

Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:57

В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:49

Начались проверки детских оздоровительных лагерей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:47

Челябинская красавица едва не стала Miss Maxim-2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:13

СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:57

Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:32

Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:27

В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:22

Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:03

В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:02

Из-за сильной жары большегрузы временно не смогут передвигаться по федеральным трассам Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:00

Сотрудники «Таганая» пожурили посетителей, сорвавших лесные цветы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:38

Спрос на пожарных в Челябинской области вырос в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:29

В Челябинске осужденная наркоманка приютила у себя любителей «дури»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:16

Исторический музей готовит к экологическому фестивалю проект «Небо и земля»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:09

В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров этого года по вводу жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:59

Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:46

Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:33

В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:12

Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:28

Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:03

В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 20:47

В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:39

В трех городах Челябинской области продлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:25

Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:25

ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой