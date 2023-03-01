Более 280 километров пути будет отремонтировано на ЮУЖД в 2023 году

На Южно-Уральской железной дороге в 2023 году запланирован капитальный ремонт 286 километров пути. На 142,4 км пути рельсы поменяют на новые. Также в рамках путеремонтной кампании будет произведена замена 176 стрелочных переводов.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, при проведении капитального ремонта выполняется комплекс мероприятий по обновлению железнодорожной инфраструктуры: меняют шпалы, рельсы, стрелочные переводы, скрепления. Очищают загрязненный щебень, выравнивают путь, приводят полосу отвода в надлежащее состояние. Проведение всех видов ремонта позволит повысить безопасность и надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения.

Отметим, что в 2022 году на Южно-Уральской магистрали всеми видами ремонта обновлено было отремонтировано более чем 200 километров пути, уложено более 120 стрелочных переводов.