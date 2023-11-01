Бюджет 2024 года в Челябинской области сохранит социальную направленность

В Челябинской области бюджет 2024 года сохранит социальную направленность, отметил глава региона Алексей Текслер.

По его словам, экономика Южного Урала продолжает демонстрировать устойчивость и развивается, в том числе благодаря федеральным и региональным мерам государственной поддержки.

«Но самое главное заключается в том, что поступательный рост экономики позволяет, как и прежде, сохранять социальную направленность бюджета области. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70 процентов», - подчеркнул губернатор.

Сегодня, первого ноября, проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона. Губернатор отметил, что бюджет предстоящего трехлетнего периода сформирован в условиях устойчивого преодоления влияния геополитической ситуации на региональную экономику. Несмотря на это, стабильный рост фиксируется по всем основным бюджетообразующим показателям, подчеркнул Алексей Текслер.

«Задачи стоят масштабные, работа предстоит большая и ответственная. Важно реализовать все приоритеты, усилить темы развития региона», - сказал губернатор.

В областном правительстве озвучили основные направления бюджета 2024 года:

- сохраняется уровень расходных обязательств региона по всем первоочередным и социально значимым направлениям с учетом индексации социальных мер поддержки граждан в соответствии с законодательством (в полном объеме будет обеспечена реализация всех социальных указов президента, в том числе по повышению оплаты труда в бюджетной сфере, а также в части достижения национальных целей развития);

- особое внимание - всесторонней поддержке участников СВО;

- курс на развитие региона – в первую очередь, за счет сохранения расходов инвестиционного характера (это обеспечит мультипликативный эффект в экономике, что немаловажно для сохранения привычного для южноуральцев уровня жизни);

- будет продолжена реализация инфраструктурных проектов в здравоохранении, образовании, сферах культуры и спорта (речь идет не только о строительстве новых объектов, но и о ремонте существующих) - на эти цели будут использоваться средства из всех уровней бюджетов, а также частные инвестиции.

- новый импульс получит развитие транспортной инфраструктуры;

- поддержка реального сектора экономики, помощь инвесторам, которые создают новые высокотехнологичные производства, а также аграриев, уверенно обеспечивающих продовольственную безопасность региона;

- развитие туристического потенциала региона, в том числе в рамках механизмов поддержки инвесторов, которые создают и развивают профильную инфраструктуру;

- развитие муниципальных образований области с акцентом на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, газификацию, благоустройство и создание комфортной среды в городах и поселках. При этом будут сохранены все формы прямого участия жителей в решении насущных вопросов;

- восстановление и ремонт социальной, жилищной, коммунальной, дорожной инфраструктуры на подшефных территориях в ДНР, отправка гуманитарной помощи.