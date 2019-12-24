Бюджет Магнитогорска в 2020 году вырастет на 1,8 миллиарда рублей
Экономика
Сегодня, 16:54

Сегодня, 24 декабря, депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвердили бюджет города на 2020 год во втором окончательном чтении.

Доходы городского бюджета в будущем году составят 14,6 миллиарда рублей, расходы – 15,3 миллиарда рублей, что на 1,8 миллиарда рублей больше аналогичного показателя текущего года.

«Большая часть расходов - 64% – уже запланирована на социальные направления», отметил спикер Собрания Александр Морозов.

Предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, переданных полномочий, повышение уровня заработной платы согласно Указам Президента РФ.

Расходы на образование вырастут на 8%. Уже заложены средства на замену окон в школах, капремонты в детских садах, обеспечение молоком младших школьников, безопасность образовательных учреждений. В культурной сфере увеличены средства на культурно-просветительскую работу, на клубы, на театральную деятельность. Повысятся расходы на спорт – на 5%

Почти 2,7 миллиарда рублей запланировано на социальную защиту населения. Здесь заложено увеличение ежемесячной выплаты труженикам тыла, индексация социальных выплат на прогнозируемый уровень инфляции.

Расходы вырастут также и на инфраструктурное развитие города. Так, например, расходы на капитальное строительство в 2020 году увеличиваются на 39%.

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Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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