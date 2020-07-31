C какого возраста можно открыть брокерский счет?

С какого возраста можно открыть счет в брокерской компании?

Еще не так давно инвестиции до 18 лет были недоступны. Сейчас же подобных запретов нет. Существует лишь ряд формальностей по общению с опекой.

Предусмотрены ли ограничения по возрасту

Вкладываться в ценные бумаги допускается в любом возрасте. Вместе с тем следует учитывать нюансы право-и дееспособности отечественного законодательства:

‌малолетство (до 14 лет);

‌несовершеннолетие (14-18 лет).

Только законным представителям разрешено открыть брокерский счëт, если их чаду нет 14 лет. Для этого предварительно потребуется одобрение органов опеки в письменной форме. Этим же разрешением придется заручиться при выводе денег со счёта, проведении любой сделки со средствами, принадлежащими чаду, оплате комиссий. Самостоятельно малолетний не может управлять своим счетом: любая сделка от его имени совершается законными представителями. В этой связи из-за излишнего формализма, такая инвестиция является целесообразной, если требуется вступление в наследство, в состав которого входят ценные бумаги.

Несовершеннолетний 14-18 лет уже способен самостоятельно проводить операции, но для этого потребуется одобрение его законного представителя в письменном формате.

Некоторые брокеры не возражают против открытия обычного счёта и ИИС клиентам 14 лет и старше при наличии на то согласия родителей. Форма этого документа разрабатывается компанией и оформить его можно прямо в офисе при заключении договора на обслуживание. Условия вывода средств, полученных от инвестиций, брокеры устанавливают свои собственные. Рекомендуется заранее уточнять, нужно ли заручиться одобрением органа опеки или достаточно разрешения родителей.

! Если у малолетнего или несовершеннолетнего гражданина есть налогооблагаемый доход, то он обязан платить на него налог наравне со взрослыми. Исключений нет!

Когда целесообразно открывать ИИС ребенку

ИИС позволяет получать налоговые вычеты. Эта черта делает его более привлекательным, чем обычный брокерский счёт. Накануне следует тщательно взвесить, в состоянии ли будет несовершеннолетний воспользоваться этими льготами.

Ребенку полагается вычет, если у него есть:

‌официальная подработка и с дохода как положено перечисляется налог 13%;

‌белая зарплата.

Только тогда разрешено открытие ИИС и получение налоговых преференций, но только в пределах доходов ребёнка.

К примеру, несовершеннолетний подработал за летние месяцы 45 000 рублей. Иных доходов за год у него не было. Вносить на ИИС ребенка в текущем году 400 000 рублей нецелесообразно, ведь максимальный вычет составит не 52​ 000 рублей (то есть не 13% от внесенной суммы размером 400 тысяч), а только 5850 рублей — иными словами 13% от суммы заработка.

Как выбрать подходящий способ инвестирования

При отсутствии у ребенка собственных доходных источников следует обсудить с ребенком цели использования брокерского счёта. При намерении долгосрочного инвестирования без вывода средств со счета, стоит рассмотреть вариант открытия ИИС. Тогда в случае реализации подростком неординарных трейдерские способностей станет возможно использовать вычет с учетом полученного дохода и не платить налоги при завершении обслуживания ИИС.

При намерении осуществлять периодические выводы прибыли со счета, ИИС не годится. В таком случае подойдет стандартный брокерский счёт. Но так или иначе трейдинг следует воспринимать всерьёз, так как риск уйти в убыток есть всегда.

Заключение

Так как рынок бумаг отличается своей динамичностью, брокерская компания не всегда может обеспечить порядок совершения детьми операций по брокерскому счёту. Нередко для получения дохода требуется оперативно на свой риск заключать сделки, а получить мгновенно разрешение законных представителей или опеки нереально. В этой связи некоторые компании принимают внутренние акты, по которым ограничивается возможность брокерских счетов несовершеннолетним. Однако вполне реально найти компанию, готовую работать с самыми юными клиентами.