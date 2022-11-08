08.11.2022
Челябинская «Спарта» улучшает облик
08.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)
08.11.2022
Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура
08.11.2022
Российский союз поставщиков металлопродукции наградил Торговый дом ММК
08.11.2022
Текслер и Котова возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
ЧЦЗ присоединился к Региональному экологическому стандарту
08.11.2022
Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг
18.10.2022
Лучшим социально-ответственным работодателем Южного Урала признан Челябинский цинковый завод
10.10.2022
Автоматизация производства существенно улучшает условия труда работников Челябинского цинкового завода
06.10.2022
Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022