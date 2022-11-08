ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод присоединился к Региональному экологическому стандарту Челябинской области.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, на очередном заседании координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии и комитета по экологии регионального Законодательного собрания предприятия отчитались о выполнении комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух.

После этого руководитель координационного совета Рашид Исмаилов вручил промышленникам, присоединившимся к региональному экологическому стандарту, специальные знаки присоединения, которые предприятия могут использовать в качестве «зеленого сертификата» на официальном сайте, продукции, упаковке продукции, документации. Для того, чтобы попасть в их число, необходимо было представить декларацию о присоединении к стандарту и пройти проверку на соответствие требованиям порядка присоединения. Таким образом юридические лица, желающие присоединиться к нормам стандарта, декларируют экологичность своей деятельности. Челябинский цинковый завод стал одним из них.

По словам председателя комитета ЗСО Челябинской области по экологии и природопользованию Михаила Махова, Челябинский цинковый завод первым из предприятий города при выполнении природоохранных мероприятий вышел за периметр своей территории, благоустроив и озеленив прилегающую территорию. В этом металлурги ЧЦЗ является хорошим примером для других.

Ещё в 2019 году завод подписал четырехстороннее соглашение с министерством природы РФ, Росприроднадзором и региональным правительством об участии в экологических программах. К настоящему моменту объем взятых заводом обязательств в рамках этого соглашения выполнен почти на 100%. Только на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки установлены три стационарных поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха, введены в эксплуатацию два крытых склада концентратов. Также начато строительство систем газоочистки вельц-цеха. В 2023 году планируется завершить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков.