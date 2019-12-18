Челиндбанк подготовил «Новогодний сюрприз»

Челиндбанк приглашает жителей города и области принять участие в традиционной акции «Новогодний сюрприз».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, акция проводится для розничных клиентов с 23 по 31 декабря 2019 года во всех отделениях банка.

Для участия в акции необходимо в период ее проведения совершить одну из следующих операций:

• оплата услуг единовременно по любым направлениям платежа в СППН в кассе банка на сумму от 10 тысяч рублей;

• открытие либо пролонгирование срочного вклада (при личном присутствии клиента) на сумму от 30 тысяч рублей (450 долларов США/евро);

• оформление нового и продление действующего договора аренды сейфовой ячейки на сумму от 1000 рублей;

• денежные переводы по международной платежной системе SWIFT.

После совершения любой из перечисленных операций клиент становится участником акции и получает специальный купон, дающий право на участие в розыгрыше сладких призов и сувениров от Челиндбанка.

Подробные условия акции на сайте банка.