Челиндбанк подготовил «Новогодний сюрприз»

Челиндбанк приглашает жителей города и области принять участие в традиционной акции «Новогодний сюрприз».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, акция проводится для розничных клиентов с 23 по 31 декабря 2019 года во всех отделениях банка.
Для участия в акции необходимо в период ее проведения совершить одну из следующих операций:
• оплата услуг единовременно по любым направлениям платежа в СППН в кассе банка на сумму от 10 тысяч рублей;
• открытие либо пролонгирование срочного вклада (при личном присутствии клиента) на сумму от 30 тысяч рублей (450 долларов США/евро);
• оформление нового и продление действующего договора аренды сейфовой ячейки на сумму от 1000 рублей;
• денежные переводы по международной платежной системе SWIFT.
После совершения любой из перечисленных операций клиент становится участником акции и получает специальный купон, дающий право на участие в розыгрыше сладких призов и сувениров от Челиндбанка.
Подробные условия акции на сайте банка.