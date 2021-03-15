Челиндбанк запустил сервис онлайн-переводов с карт

Челиндбанк запустил новую услугу – онлайн-переводы с карт.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, услуга предоставляется на сайте банка и позволяет зачислять деньги на карту Челиндбанка с карт других банков. Кроме того, с помощью сервиса можно совершать переводы:
- с карты на карту любых банков;
- с карты любого банка на почту Казахстана.
Переводы осуществляются в рублях с карт Mastercard, Maestro, Visa, «МИР». Комиссия за перевод рассчитывается автоматически и отображается при подтверждении реквизитов перевода. Комиссия не взимается при переводах с карты любого банка на карты Челиндбанка при сумме разового перевода от пяти тысяч рублей и суммарно за месяц не более 15 тысяч рублей.
Время зачисления переводов на карту зависит от банка получателя и, как правило, составляет несколько минут.