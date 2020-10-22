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Челябинцы могут оплачивать взносы на капремонт без комиссии через ВТБ

Экономика
Сегодня, 15:16
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 Банк ВТБ и «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» заключили соглашение об оказании услуг. Теперь жители региона смогут оплачивать взносы на капремонт без комиссии через «ВТБ Онлайн» и банкоматы ВТБ.   

 Чтобы сделать перевод в адрес регионального оператора капремонта в дистанционных сервисах ВТБ, необходимо в разделе «Платежи»/ «Коммунальные платежи» выбрать поставщика услуг «ФКР Челябинской области», либо отсканировать QR-код с квитанции. Чтобы воспользоваться для этого банкоматом ВТБ, необязательно быть клиентом – внести оплату возможно с карты любого банка либо наличными.

 Сумма перевода при безналичной оплате не ограничена, при внесении наличными – до 15 000 рублей. Платеж зачисляется на счет регионального оператора мгновенно. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае. 

 «Для нас важно, чтобы южноуральцы могли легко оплатить через ВТБ все самые востребованные услуги. Следуя пожеланиям клиентов, мы реализовали возможность оплаты взносов на капремонт в дистанционных каналах ВТБ – быстро, комфортно и без комиссии», - сказал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

«Мы стараемся сделать так, чтобы южноуральцам было проще и удобнее получать любую услугу, связанную с капитальным ремонтом. Это касается и оплаты взносов. Ранее уже были достигнуты договоренности о бескомиссионной оплате взносов с другими крупными платежными агентами. Сейчас, благодаря этому соглашению, мы расширили пункты приема взносов за капремонт без комиссии. Надеемся, что такая услуга будет востребована у собственников», - добавил генеральный директор «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадим Борисов.

Через «ВТБ Онлайн» жители Челябинской области могут провести платежи в адрес более чем 2000 предприятий региона в системе «Город»: ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и других востребованных поставщиков услуг по всему региону.

 Интернет-банк «ВТБ Онлайн» доступен по адресу online.vtb.ru, мобильные приложения — в App Store и Google Play. Челябинцы, не являющиеся клиентами ВТБ, могут дистанционно зарегистрироваться в системе через «Госуслуги» при помощи биометрической идентификации.

Сеть банкоматов ВТБ в Челябинской области насчитывает порядка 300 устройств в 30 населенных пунктах. Актуальный перечень устройств самообслуживания с адресами и режимом работы размещен на сайте.

 

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